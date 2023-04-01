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السبت، 01-04-2023 11:38 م

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

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الوكيل الاخباري - دانت قطر بأشدّ العبارات تكرار جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء اليوم السبت، على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان المبارك، داعية الحكومة الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية الدينية.

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