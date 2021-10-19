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الثلاثاء، 19-10-2021 01:58 م

قطر تستحدث وزارة جديدة

قطر


الوكيل الإخباري - استحدثت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، اليوم الثلاثاء، وزارة جديدة في حكومتها تختص بشؤون البيئة وتغير المناخ.

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وجاء ذلك في مرسوم أصدره أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء تعديل حكومي، جرى من خلاله تعيين 13 وزيرا في مناصب حكومية، حيث تولى، فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزارة البيئة والتغير المناخي، وهي وزارة تستحدث لأول مرة.


وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا)، نهاية الشهر الجاري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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