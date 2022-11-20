قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - استضافت قطر في مونديال كأس العالم 2022 الداعية الإسلامي الأكبر في العالم بأجمعه دكتور ذاكر نايك من أجل أن يقوم بإعطاء محاضرات دينية التي تتعلق بكافة الشؤون الإسلامية وذلك خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022 والتي يشارك فيها أكثر من 32 منتخب.

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وأظهرت فيديوهات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف ذاكر نايك يتجول في بعض الفعاليات على هامش مونديال قطر 2022.



وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.



ذاكر عبد الكريم نايك هو من مواليد 18 أكتوبر 1965م، وهو أكبر داعية إسلامي وواعظ أيضا هندي الجنسية وهو مؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية، ومؤسس كذلك قناة السلام، وهو نجم الدعوة التلفازية ومناصر للإسلام.

الشيخ الداعية ذاكر نايك في قطر.. إن صح خبر مشاركته في إعطاء محاضراتٍ تعرّف بالإسلام في أيام #كأس_العالم_قطر_2022 ، فإن ذلك سيكون خدمة وإضافة كبيرة للدعوة الإسلامية. pic.twitter.com/wtSye03euU November 19, 2022

وكالات