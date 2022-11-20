الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

دهس شخص في وسط البلد وتدهور تريلا مُحملة بالذرة في الحسا

أبو السمن: حلول فورية على نزول صافوط خلال أسبوعين

حريق أشجار حرجية على طريق المطار يؤدي إلى أزمة سير

أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

الإعلان عن مجموعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الأحد، 20-11-2022 07:37 ص

قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

د


الوكيل الإخباري - استضافت قطر في مونديال كأس العالم 2022 الداعية الإسلامي الأكبر في العالم بأجمعه دكتور ذاكر نايك من أجل أن يقوم بإعطاء محاضرات دينية التي تتعلق بكافة الشؤون الإسلامية وذلك خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022 والتي يشارك فيها أكثر من 32 منتخب.

اضافة اعلان


وأظهرت فيديوهات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف ذاكر نايك يتجول في بعض الفعاليات على هامش مونديال قطر 2022.


وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.

 

ذاكر عبد الكريم نايك هو من مواليد 18 أكتوبر 1965م، وهو أكبر داعية إسلامي وواعظ أيضا هندي الجنسية وهو مؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية، ومؤسس كذلك قناة السلام، وهو نجم الدعوة التلفازية ومناصر للإسلام.

 

 

وكالات


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

مسؤول أممي يدين اعتداء المستوطنين ضد الفلسطينيين في الخليل

6379b3314c59b76f20777848

رئيس الوزراء الياباني الأسبق ينتقد زيلينسكي

99999

أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

0

ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

wwww

البنتاغون يستعد لنشر قوة أمنية من 100 سفينة بالخليج

6378da734c59b7697213475f

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد