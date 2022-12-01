الخميس 01-12-2022
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الخميس، 01-12-2022 11:26 ص

قطر تستقبل الزوار دون شرط حملهم لتذاكر المونديال اعتبارا من الغد

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الوكيل الاخباري- تبدأ قطر اعتبارا من غد الجمعة، باستقبال الزوار دون شرط حملهم لتذاكر مونديال كأس العالم 2022، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير كافة، والمهتمين من أنحاء العالم الاستمتاع بفعاليات وأجواء البطولة.

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وأعلنت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث في بيان اليوم الخميس، أنه واعتبار من يوم غد الجمعة، سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات المونديال، الدخول إلى قطر عبر استخدام بطاقة هَيّا التي ستكون بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.


وأوضحت أن آلية الدخول تستوجب فقط وجود حجز فندقي، ثم التقديم عبر منصة هيا.

 

بترا

 




 

 


 

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