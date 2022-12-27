الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

لافروف: العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن كان يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع

حركة سياحية اعتيادية تشهدها البترا بعد المنخفض الجوي

الخارجية: طائرة إخلاء طبي تصل اليوم لنقل العائلة الأردنية التي تعرضت لحادث في السعودية

باص عمان يعلن عن ايقاف بعض الخطوط ايام الجمعة والسبت

قرار أوكراني يشكل مفاجأة كبيرة للبريطانيين!

ارتفاع الذهب عالمياً مع تعزيز تراجع الدولار

3610 ميغاواط حمل كهربائي مُسجل أمس في المملكة

قطر تسعى لاستقطاب 6 ملايين سائح بحلول 2030

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

النواب والحكومة تحت القبة في جلسة مغلقة أمام الإعلام

الثلاثاء، 27-12-2022 11:16 ص

قطر تسعى لاستقطاب 6 ملايين سائح بحلول 2030

20181218_1545134966-722244


الوكيل الاخباري- يخطط جهاز قطر للسياحة لاستقطاب 6 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2030، مع التركيز على 15 بلدا ذات أولوية، وتحديد الفرص المتميزة، سواء كان ذلك عن طريق سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو من خلال التوقف في قطر عند السفر إلى وجهات أخرى.

اضافة اعلان


وقال رئيس جهاز قطر للسياحة، أكبر الباكر في تصريحات اليوم، إن قطر شهدت توسعا سريعا في المشهد السياحي، خلال فترة ما قبل وخلال بطولة كأس العالم 2022.


وأوضح أن هذه البطولة أتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل.


ووفقا لبيانات صادرة عن جهاز قطر للسياحة، فقد استقبلت قطر خلال مونديال كأس العالم أكثر من 1.4 مليون زائر، فيما تراوحت معدلات إشغال الفنادق بين 90 إلى 100 بالمئة.


وبحسب البيانات، يتوقع خبراء عاملون في قطاع السياحة القطري أن يقود القطاع، خطط تنويع الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية للقطاع قبل المونديال، من منتجعات وفنادق ومدن ترفيهية وشواطئ.


وأشارت البيانات إلى أن بطولة كأس العالم، شكلت أضخم حملة ترويجية في تاريخ السياحة في قطر، حيث بلغت مشاهدات المونديال أكثر من 5 مليارات مشاهدة، وذلك بحسب تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


وشهدت قطرُ زيادةً كبيرةً في أعداد الغرف الفندقية والتي تجاوز عددها 45 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الحالي.


ويعمل قطر للسياحة على تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى قطر، حيث تستهدف أسواقًا جديدة ومنها الهند والصين، وقد أطلقت قطر للسياحة العديد من المبادرات لترويج المرافق السياحية في البلاد.


وتقدمُ قطر تسهيلات كبيرة لاستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، تشمل إعفاء مواطني أكثر من 95 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63aab17042360442e40cdb4a

لافروف: العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن كان يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع

63aaa97f4c59b765ee146ce2

سياسي روسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى منغوليا

63aa9fab4236042bf1635ad4

قرار أوكراني يشكل مفاجأة كبيرة للبريطانيين!

هكذا-سترد-الصين-على-أميركا-وتايوان-وهذه-أوراقها-1659549422356_large

الولايات المتحدة تصف المناورات الصينية بالقرب من تايوان بالمستفزة

63aaa0794c59b7028f47d4f3

سوريا تفتح أجواءها للطيران المدني الروسي

63aa93184c59b703a70a8f6a

رفع علم الاتحاد السوفيتي أمام السفارة الأمريكية في موسكو

أخبار متعلقة
20170614_1497468725-684-large

قطر تدشن خطوط ملاحية جديدة إلى موانئ عربية وإقليمية

63a1620e4c59b777003c9bb5

الملك سلمان يهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم كأس العالم 2022

ص

ابنة صدام حسين تهنئ المغرب على طريقة والدها: هكذا كان يقول

1670485134711

قطر تصدر 22 كتابا لتوثق تاريخ بطولة كأس العالم

6390cbe74c59b74e0801875a

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

م

رئيس حكومة لبنان يهنئ المغرب بـ"الفوز التاريخي"