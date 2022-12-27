قطر تسعى لاستقطاب 6 ملايين سائح بحلول 2030

الوكيل الاخباري- يخطط جهاز قطر للسياحة لاستقطاب 6 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2030، مع التركيز على 15 بلدا ذات أولوية، وتحديد الفرص المتميزة، سواء كان ذلك عن طريق سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو من خلال التوقف في قطر عند السفر إلى وجهات أخرى.

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وقال رئيس جهاز قطر للسياحة، أكبر الباكر في تصريحات اليوم، إن قطر شهدت توسعا سريعا في المشهد السياحي، خلال فترة ما قبل وخلال بطولة كأس العالم 2022.



وأوضح أن هذه البطولة أتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها وتراثها الأصيل.



ووفقا لبيانات صادرة عن جهاز قطر للسياحة، فقد استقبلت قطر خلال مونديال كأس العالم أكثر من 1.4 مليون زائر، فيما تراوحت معدلات إشغال الفنادق بين 90 إلى 100 بالمئة.



وبحسب البيانات، يتوقع خبراء عاملون في قطاع السياحة القطري أن يقود القطاع، خطط تنويع الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية للقطاع قبل المونديال، من منتجعات وفنادق ومدن ترفيهية وشواطئ.



وأشارت البيانات إلى أن بطولة كأس العالم، شكلت أضخم حملة ترويجية في تاريخ السياحة في قطر، حيث بلغت مشاهدات المونديال أكثر من 5 مليارات مشاهدة، وذلك بحسب تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وشهدت قطرُ زيادةً كبيرةً في أعداد الغرف الفندقية والتي تجاوز عددها 45 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الحالي.



ويعمل قطر للسياحة على تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى قطر، حيث تستهدف أسواقًا جديدة ومنها الهند والصين، وقد أطلقت قطر للسياحة العديد من المبادرات لترويج المرافق السياحية في البلاد.



وتقدمُ قطر تسهيلات كبيرة لاستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، تشمل إعفاء مواطني أكثر من 95 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد.

بترا