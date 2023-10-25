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الأربعاء، 25-10-2023 08:43 م

قطر تصدر بياناً صارماً بشأن الأحداث الراهنة

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الوكيل الاخباري - استنكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، التصريحات المستفزة لبعض المسؤولين الإسرائيليين وكيل الاتهامات لقطر، مشددا على أنه لا يجب الكيل بمكيالين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال بن جاسم: "هناك استهداف إسرائيلي وعقاب جماعي وقصف للمدارس والمستشفيات، كما أن هناك تسييسا للمساعدات الإنسانية واستخدامها أداة للعقاب في قطاع غزة".

وأكد "أننا ندين سياسة العقاب الجماعي تجاه قطاع غزة وسكانه، كما أن "مسألة قطع الماء والكهرباء والغذاء والأدوية عن المدنيين أمر غير مقبول".

وجدد موقف قطر "الثابت من إدانة استهداف المدنيين"، مشددا على أنه "لا يجب الكيل بمكيالين فإذا نددنا بمقتل إسرائيليين علينا أن نندد أيضا باستشهاد مدنيين وأطفال في غزة".

وشدد بن جاسم على أن "كل الأطراف المتورطة في انتهاك القانون الدولي يجب أن تتم محاسبتها"، مضيفا: "نجدد دعوتنا للشركاء لحشد الجهود من أجل التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية".

واستنكر "التصريحات المستفزة لبعض المسؤولين الإسرائيليين وكيل الاتهامات لقطر"، مشيرا إلى "أننا سوف نستمر في المباحثات لإطلاق الأسرى، وقد رأينا بعض التقدم بشأن الأسرى خلال الأيام الماضية بعد إطلاق سراح 4 منهم".

وأفاد الوزير القطري بأنه بحث مع نظيره التركي "ضرورة خفض التصعيد وصولا إلى وقف تام لإطلاق النار"، وتابع: "نؤكد مع تركيا أهمية إيصال المساعدات لسكان القطاع ومنع التهجير القسري".

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