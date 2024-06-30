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الأحد، 30-06-2024 08:59 ص

قطر تصدر بياناً عاجلاً شديد اللهجة

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الوكيل الاخباري - دانت قطر بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، فضلًا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقًا أمام الجهود الرامية لمنع اتساع دائرة العنف بالمنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وشدد البيان على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما في هذا التوقيت الدقيق.

 

 

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