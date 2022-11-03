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الخميس، 03-11-2022 10:18 ص

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

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الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، 140 كأسًا مقلدا لجائزة كأس العالم في كرة القدم.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان لها، إن هذه المنتجات المقلدة تم ضبطها قبل بيعها عن طريق الإنترنت.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من ضبط 144 كأسًا مقلدا تماثل كأس بطولة العالم فيفا قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 فيما يخص تدابير استضافة كأس العالم".

وأشار بيان الداخلية القطرية إلى أن ضبط هذه البضائع المزورة تم بعد "توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس مقلدة وغير حقيقية تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم".

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