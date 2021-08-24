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الثلاثاء، 24-08-2021 04:13 م

قطر تطلق نظاما إلكترونيا لمراقبة سلامة الأغذية

قطر


الوكيل الإخباري - أطلقت قطر اليوم الثلاثاء، نظاما إلكترونيا جديدا هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، يستهدف مراقبة سلامة الأغذية المستوردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا النظام، ينفذ بالتعاون بين إدارتي سلامة الأغذية والصحة البيئية، ونظم المعلومات بالوزارة، والهيئة العامة للجمارك والشركات الخاصة المرتبطة بالنظام إلكترونيا.


ويشتمل النظام على 3 أنظمة إلكترونية متداخلة للرقابة على الغذاء المستورد والرقابة على الغذاء المحلي والتحليل المخبري على أسس تحليل المخاطر لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء.

 

بترا

 

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