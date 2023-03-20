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الإثنين، 20-03-2023 09:23 ص

قطر تعلن عن يوم تحري هلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري- دعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجري، الموافق لـ21 مارس 2023.

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وأهابت اللجنة، في بيان لها اليوم، بمن يرى الهلال الحضور إلى مقرها الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته، حيث ستعقد اللجنة اجتماعها بعد صلاة المغرب مباشرة.

وفي وقت سابق، قال مركز الفلك الدولي إن الدول التي ستتحرى رؤية الهلال خلال 21 مارس سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس على إثر ظاهرة الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي فإن المتمم لشعبان سيكون الأربعاء 30 شعبان، على أن يبدأ الخميس 1 رمضان 1444 هجريا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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