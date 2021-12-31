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الجمعة، 31-12-2021 01:55 م

قطر تعيد العمل بإجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - بدأت قطر الجمعة، العمل بمجموعة إجراءات احترازية جديدة كانت قد جمدتها من قبل، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون عقب ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وسجلت إصابات كورونا اليومية في قطر، ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بمعدل الضعف في بعض الأيام.

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ومن أبرز هذه الإجراءات، يأتي قرار مجلس الوزراء القطري بإعادة فرض ارتداء الكمامات اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، على أن يُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.


كما يبدأ العمل اليوم بقرار آخر يتعلق بخفض الطاقة الاستيعابية للمؤتمرات والمعارض والفعاليات بما لا تجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في الأماكن المغلقة.


وأعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إجراء تعديلات على طريقة تقديم الخدمات في مراكزها الصحية اعتبارًا من اليوم، بغرض حماية الصحة العامة، وذلك نظرًا لارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في قطر مع ظهور متحور أوميكرون الجديد في كافة أنحاء العالم.


وأوضحت المؤسسة في بيان أنه ووفقا لهذه التعديلات، سيتم تخفيض سعة تشغيل نموذج طب الأسرة والرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الاستشارات الحضورية وجهًا لوجه و50 بالمائة استشارات هاتفية، بينما سيتم تخفيض خدمات طب الأسنان العامة والتخصصية إلى 50 بالمائة استشارات حضورية وجهًا لوجه واستشارات هاتفية عند الحاجة.


واعتبارًا من يوم غد السبت، ستبدأ وزارة الصحة القطرية العمل بتحديث جديد على قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا، حيث تمت إضافة عدد من الدول العربية للقائمة الخضراء لتصل إلى 14 دولة عربية، بينما ضمّت القائمة الحمراء47 دولة منها الأردن والسعودية والجزائر ولبنان والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في حين ضمت القائمة الحمراء الاستثنائية 9 دول بينها مصر.

 




 

 


 

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