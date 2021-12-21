قطر تقدم 67 مليون دولار مساعدات لـ 23 دولة لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق قطر للتنمية، أن قيمة المساعدات التي قدمها لـ 23 دولة حول العالم في مواجهة كورونا خلال العام الحالي، بلغت 67 مليون دولار.

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وقال صندوق قطر للتنمية، في بيان على حسابه على تويتر، إن هذه المساعدات تأتي ضمن دعم كبير قدمته البلاد لتوفير اللقاحات للدول منخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم، خلال هذا العام، موضحا أن هذه المساعدات تم توجيهها لمساعدة أكثر من 23 دولة في معركتها ضد كورونا، وتمثل جزءا من جهود الدولة والتزاماتها إزاء المبادرات الإنسانية والصحية في جميع أنحاء العالم.



وكانت قطر قد تعهدت بتقديم 10 ملايين دولار خلال شهر كانون الأول الماضي بالشراكة مع "كوفاكس" لدعم التزام السوق المسبق، وهي آلية مالية تم إطلاقها لشراء 1.3 مليار جرعة لقاح ضد كورونا للبلدان المحتاجة بحلول نهاية العام الحالي.



وأشار البيان إلى أن صندوق قطر للتنمية قام بتمويل 26 مركزًا صحيًا وعيادة متنقلة في مخيمات اللاجئين السوريين، إضافة إلى برنامج الرعاية الصحية للنساء الحوامل للاجئين السوريين في لبنان، لضمان توفير رعاية صحية مناسبة.

كما قام الصندوق بتوزيع 4.2 مليون دولار لدعم صندوق الأردن الصحي للاجئين للتخفيف من بعض معاناتهم ومساعدتهم على مكافحة انتشار الفيروس.



كما زودت قطر باراغواي بآلاف الجرعات من لقاح موديرنا، وقدمت اللقاحات للنازحين الأفغان الذين كانوا يقيمون مؤقتًا في قطر بعد سيطرة طالبان على أفغانستان خلال شهر آب الماضي.



وبموجب المساعدات القطرية، تلقى لبنان أكثر من 31 ألف لقاح ضد كورونا، اضافة الى إرسال مساعدات صحية إلى نيبال، بما في ذلك 50 جهاز تنفس بحمولة تزن حوالي 475 كيلوغراما، فيما تلقت باكستان 3.4 طن من المساعدات الطبية.

بترا