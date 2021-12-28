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الثلاثاء، 28-12-2021 11:05 ص

قطر تلغي إجازات القطاع الصحي لمواجهة تداعيات كورونا

وزارة-الصحة-قطر


الوكيل الإخباري-قررت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، إلغاء جميع الاجازات لموظفيها حتى إشعار آخر، وطلبت من جميع الموظفين الذين يقضون اجازاتهم خارج البلاد للعودة فوراً، لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

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وارجعت المؤسسة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، هذا الإجراء إلى أحدث تقييم أجرته لوضع فيروس كورونا في قطر، حيث تشهد إصابات كورونا اليومية ارتفاعا ملحوظا منذ عدة أيام، فقد تجاوز متوسط معدلها اليومي حاليا 220 إصابة، مقارنة بـ 130 إصابة الأسبوع الماضي.


وقالت "وفقاً للتقييم المستمر للفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم، ولضمان مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الصحة العامة في قطر، وحتى نكون قادرين على العمل بكل طاقتنا ونكون مستعدين للاستجابة لأي موقف طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع الإجازات (الحالية والمستقبلية) للموظفين الذين يندرجون تحت فئات العاملين في الإدارات الطبية، التمريض، المختبرات، وفي الإدارات والمرافق التي لها علاقة مباشرة بالمهام و بالخدمات المقدمة لحالات كورونا".


ودعت المؤسسة، جميع الموظفين من هذه الفئات الذين يقضون إجازات حاليا سواء داخل أو خارج قطر، الى العودة إلى العمل فوراً، كما علقت جميع أنواع الإجازات حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بصورة دورية لمواكبة أي مستجدات.

 

بترا

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