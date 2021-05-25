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الثلاثاء، 25-05-2021 01:05 م

قطر تلغي عضوية وزير المالية السابق ببنك قطر الوطني

الاناضول


الوكيل الإخباري - قال بنك قطر الوطني (أكبر بنك بالبلاد من حيث الأصول)، إن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) ألغى عضوية وزير المالية السابق على شريف العمادي، كممثل للجهاز بمجلس إدارة البنك، بعد اتهامات فساد.

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كان العمادي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة قطر الوطني، ولكن لاحقته مؤخرا تهم فساد متعددة تخضع لتحقيقات النيابة القطرية.


وأضاف البنك في بيان لبورصة قطر، الثلاثاء، أن نائب رئيس المجلس فهد بن فيصل آل ثاني سيقوم بمهام رئيس المجلس، لحين انتخاب رئيس مجلس إدارة للبنك.


ويملك الصندوق السيادي حصة حاكمة من أسهم "قطر الوطني" بنسبة 51.9 بالمئة، حسب البيانات المنشورة على بورصة قطر.


وفي 6 مايو/أيار الحالي، أعفي أمير قطر تميم بن حمد، وزير المالية علي شريف العمادي، من منصبه، وتكليف وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، بمهامه.


وجاء القرار بعد أن أصدرت النيابة العامة القطرية أمرا للأجهزة الأمنية بالقبض على العمادي، على خلفية تهم فساد متعددة وجرائم استغلال الوظيفة العامة.


كان العمادي يشغل منصب وزير المالية القطرية منذ العام 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

 

الأناضول


 




 

 


 

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