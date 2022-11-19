قطر: حفل افتتاح استثنائي لكأس العالم غداً

الوكيل الاخباري - تنطلق، مساء غد الأحد، صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2022 والتي ينتظرها العالم بأسره وعشاق كرة القدم، واستعدت لها قطر طيلة 12 عاما منذ أن فازت بحق استضافتها.

اضافة اعلان



واستعدت قطر للمونديال بمشروعات عملاقة تكلف عشرات المليارات من الدولارات، أبرزها مشروع مترو الدوحة الذي يربط مختلف مناطق العاصمة القطرية بشبكة سكك حديدية تحت الأرض، ومشروع مطار الدوحة الدولي، ومشروع ميناء الدوحة، إضافة إلى عشرات المشروعات الأخرى المتعلقة في معظمها بالبنية التحتية، والكثير من المرافق ومشروعات الخدمات المساندة الأخرى.



وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشروعات والإرث في قطر خالد النعمة، إن حفل افتتاح كأس العالم 2022، سيكون حفلًا يليق بهذا الحدث، مشيرًا إلى أن الإبداع المنتظر سيبدأ من حفل الافتتاح.



وأضاف النعمة في تصريحات صحفية إن المجتمعَ بجميع أطيافه سوف يقف صفًّا واحدًا لتنظيم بطولة استثنائية ناجحة تليقُ بدولة قطر والوطن العربي.



ويحتضن حفل افتتاح بطولة كأس العالم، ستاد البيت الذي يقع في مدينة الخور على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة القطرية، وتكلف بناؤه نحو 1.2 مليار دولار.

وأشارَ النعمة إلى أنَّ حفل الافتتاح سينطلق في حدود الساعة الخامسة مساءً، لافتا إلى أنَّ جميع الجماهير التي سوف تحضر حفل الافتتاح في ستاد البيت ستعيشُ تجربة استثنائية وتاريخية.



وانتهت الجهات المعنية في قطر من إنجاز العديد من المناطق والشواطئ التي سيتم تخصيصها للمشجعين والزوار، والتي ستشهد الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية والحفلات الموسيقية المصاحبة للبطولة، كما سيتم من خلال شاشات عملاقة تم نصبها في تلك المناطق، بث جميع مباريات البطولة الـ 64.



وهناك أكثر من 90 فعالية مصاحبة كبرى تنتظر المشجعين، سيكون معايشتها يوميا على طول كورنيش الدوحة البالغ 8 كيلومترات وطيلة فترة البطولة.

ولفت النعمة إلى أن كورنيش الدوحة سيكون شريانًا أساسيًا لجميع الاحتفالات في البطولة، وسيكون هناك عروض يومية ثقافية وفنية تجمع مختلف الثقافات المشاركة في البطولة.



وسيتولى متابعة تغطية مباريات البطولة والفعاليات المصاحبة، أكثر من 12 ألف إعلامي من مختلف دول العالم، حصلوا على تراخيص من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والدولة والمضيفة للبطولة.



وتم بناء مركز إعلام ضخم ليكون مقرا لمختلف وسائل الإعلام، يشتمل على خدمات استثنائية وجميع احتياجات الإعلاميين، كما تم تخصيص مركز إعلامي آخر يتيح إمكانية تأجير الاستوديوهات والبث، حيث يعد مركزًا حيويًّا لتواصل المسؤولين مع وسائل الإعلام وقاعات للمؤتمرات الصحفية، كما يوفر المركز الرئيسي خدمة المركز الإعلامي الافتراضي لجميع الإعلاميين الراغبين في تغطية البطولة دون التواجد بشكلٍ فعلي داخل قطر.



وقال النعمة إن جزءا كبيرا من هذه الخدمات الإعلامية، سيتم تقديمها بشكل مجاني.



وأعلنت شركة مواصلات قطر عن تخصيص أكثر من 4 آلاف حافلة لنقل المشجعين بين الملاعب وأماكن الاحتفالات الأخرى طيلة فترة البطولة.



وتتعرض قطر لحملات افتراءات باطلة تتجاوز جميع الحدود في محاولة للنيل من صورتها والتشكيك في إمكانياتها وما بذلته من جهود على مدار سنوات لتنظيم بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها في دولة عربية إسلامية.



وأخذت الافتراءات والادعاءات والحملات المغرضة ضد قطر في الفترة الأخيرة منحى مغايرا تمثل في تبني خطاب عنصري ممنهج يحرض على الكراهية ويهدف للإساءة للبلاد دون مبررات حقيقية.

بترا