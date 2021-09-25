قطر: رصيد الحساب الجاري يتحول من العجز إلى الفائض هذا العام

الوكيل الإخباري - توقع مصرف قطر المركزي أن يتحول رصيد الحساب الجاري القطري من العجز المسجل في عام 2020 إلى فائض كبير مرة أخرى هذا العام.

اضافة اعلان



ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد سجلت الفترة الماضية من العام الحالي، فائضا ملموسا في الحساب الجاري، مدعوما لانتعاش الطلب العالمي وأسعار الطاقة.



وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية لعام 2021 تعتبر إيجابية بشكل عام، فضلا عن أن صندوق النقد الدولي يشارك في هذا التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر، والتي تشير جميعها إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأعلى من 2 بالمائة خلال عام 2021.

بترا