قطر مستعدة للتوسط بين حماس والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن قطر مستعدة للتوسط بين حركة حماس الفلسطينية والولايات المتحدة.

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وقالت الخاطر لوكالة "سبوتنيك": "قطر منفتحة للتعاون عندما يُطلب ذلك، بسبب اليقين بأهمية جهود التوسط لإحلال السلام والاستقرار الدوليين".



هذا وتسبب قصف الاحتلال على قطاع غزة في دمار كبير، نتيجة التصعيد الأخير، الذي دام 11 يوما؛ وأدى إلى انهيار عدد كبير من الأبنية وتضرر مئات المنازل الأخرى، التي أصبحت غير ملائمة للسكن؛ كما تضررت معظم الشوارع والمنشآت الحكومية وعدد كبير من الأبنية الخاصة بالمؤسسات.

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