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الإثنين، 22-11-2021 01:41 م

قطر وسلطنة عٌمان توقعان 6 اتفاقات تعاون

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الوكيل الإخباري-قالت وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عٌمان السلطان هيثم بن طارق شهدا توقيع ستة اتفاقات تعاون في المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان العماني إلى الدوحة تستمر ليومين.

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وأضافت الوكالة أن البلدين وقعا أيضا اتفاقية "لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل".


وقال الديوان الأميري القطري في بيان صحفي إن صندوقي الثروة السيادية في البلدين الخليجيين وهما جهاز قطر للاستثمار وجهاز عمان للاستثمار وقعا اتفاق تعاون أيضا.


ولم تتوفر حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن تلك الاتفاقات.

 

رويترز

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