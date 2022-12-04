قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، أن الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم 2022، سجل أكثر من 7 آلاف رحلة.

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وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الحركة الجوية في كل من مطار حمد ومطار الدوحة الدوليين، شهدت زيادة كبيرة منذ انطلاق البطولة في 20 تشرين الثاني الماضي.



وقالت، إن العديد من شركات الطيران الخليجية بدأت بتسيير رحلات مكوكية إلى قطر، إضافة إلى أن العديد من شركات الطيران من الدول العربية والأجنبية قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى الدوحة لمواكبة زيادة الطلب على سوق السفر والناجم عن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.



وأشارت الهيئة إلى أن العديد من شركات الطيران العالمية بما في ذلك لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية الفرنسية، وفين إير، والخطوط الهولندية، بالإضافة إلى شركات طيران من أميركا الجنوبية وأفريقيا، بدأت تسيير رحلات منتظمة ومستأجرة إلى قطر، ما أدى إلى كثافة تشغيلية ملحوظة بين الدوحة وبقية العالم.



وبين البيان أن تطوير النقل الجوي في قطر، يتواصل مع تفعيل منطقة الدوحة لمعلومات الطيران، ما زاد من السعة والطرق الجوية القادمة والمغادرة من قطر لتحقيق حركة جوية أكثر انسيابية.