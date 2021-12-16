قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري في لبنان

الوكيل الإخباري-شهد لبنان صباح اليوم الخميس، قطعا للطرق في مختلف المناطق، تجاوبا مع الإضراب الذي دعا إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات.
وبحسب غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم قطع الطرقات التالية: شتورا، مستديرة عاليه، مستديرة الدورة وعلى الطريق البحرية في الدورة، أوتوستراد البالما في طرابلس، وعند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت.
قطع السير على طريق عام #شتورا بالاتجاهين— التحكم المروري (@tmclebanon) December 16, 2021
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