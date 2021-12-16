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الخميس، 16-12-2021 11:16 ص

قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري في لبنان

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الوكيل الإخباري-شهد لبنان صباح اليوم الخميس، قطعا للطرق في مختلف المناطق، تجاوبا مع الإضراب الذي دعا إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات.

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وبحسب غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم قطع الطرقات التالية: شتورا، مستديرة عاليه، مستديرة الدورة وعلى الطريق البحرية في الدورة، أوتوستراد البالما في طرابلس، وعند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت.

روسيا اليوم

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