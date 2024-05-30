قلق أمريكي بشأن محاولات كييف ضرب أنظمة الإنذار المبكر الروسية

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة قلقة من محاولات كييف ضرب الأنظمة الروسية للإنذار المبكر للهجوم الصاروخي.

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وبحسب المسؤول، فإن واشنطن قلقة من أن مثل هذه الهجمات التي قد تزعزع الاستقرار الاستراتيجي بين واشنطن وموسكو تأتي في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بضرب عمق الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية.



وأضاف: "هذه المنشآت لا تشارك في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، لكنها أماكن حساسة، لأن روسيا قد تنظر إلى هذه الهجمات من منظور أنها قد تهدد قدرتها على الردع النووي ضد الولايات المتحدة".



وأكد المسؤول تورط المخابرات الأوكرانية في هذه الهجمات على المنشآت الصاروخية الروسية.

RT