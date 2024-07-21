قلق أممي ازاء الغارة الإسرائيلية على اليمن

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي وردت عن غارات جوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن.

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وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربات، حيث أدت إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 80 جريحًا في هذا الهجوم، وإلى وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

وحسب بيان أممي، دعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، محذرًا من وقوع "خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة". وحث غوتيريش الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.