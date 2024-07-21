الأحد 21-07-2024
الوكيل الاخباري
 

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

نتنياهو يلتقي بايدن الثلاثاء ويلقي كلمة في الكونغرس الأميركي

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ذبحتونا : طلبة التوجيهي سيكونون ضحية قرارات غير مدروسة

وفاة 4 أطباء أردنيين - أسماء

شكاوى من انقطاع ونقص المياه في مناطق بالمملكة

11 مدينة عربية تتصدر قائمة الأشد حرارة في العالم - أسماء

تعرف على أسعار الذهب في الأردن

فيديو -لحظة انهيار جسر مرتفع.. 20 قتيلا في سيول الصين

الأحد، 21-07-2024 10:42 ص

قلق أممي ازاء الغارة الإسرائيلية على اليمن

1721545601627


الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي وردت عن غارات جوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن.

اضافة اعلان

 

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربات، حيث أدت إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 80 جريحًا في هذا الهجوم، وإلى وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.

 

وحسب بيان أممي، دعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، محذرًا من وقوع "خطر حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة". وحث غوتيريش الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5_news_1721483443

البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

77

نتنياهو يلتقي بايدن الثلاثاء ويلقي كلمة في الكونغرس الأميركي

669a27bc42360411276bec4e

الحكومة الكندية تعلن عن تفشي داء الليستريات في البلاد

77

إسرائيل تكشف تفاصيل عن استهداف الحديدة والمسيرة "يافا"

77

الحوثيون يعلنون عن أولى عملياتهم بعد الغارة الاسرائيلية على اليمن ويتوعدون

77

مصر تعلق على الضربة الإسرائيلية على اليمن.. وتحذر

أخبار متعلقة
77

إسرائيل تكشف تفاصيل عن استهداف الحديدة والمسيرة "يافا"

WhatsApp Image 2024-07-20 at 10.45.58 PM

المسافة والمسار والأهداف.. 5 أسئلة وأجوبتها حول القصف الإسرائيلي لليمن

669bdf7f4c59b729b8557dc7

إسرائيل تعترف بشن غارات على الحديدة في اليمن

WhatsApp Image 2024-07-20 at 7.15.02 PM

قتلى وجرحى وحرائق بهجوم إسرائيلي على اليمن

33

تعرضت لهجومين.. إصابة سفينة قبالة المخا بأضرار طفيفة

000

القيادة الوسطى الأميركية تعلن تدمير مسيّرة تابعة للحوثيين