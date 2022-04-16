قلق أممي ودعوة لتوقف الاستفزازات بالحرم الشريف

الوكيل الاخبار - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعيا "القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع".



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، كرر فيه الأمين العام دعوته إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، كما أكد ضرورة توقف الاستفزازات في الحرم الشريف لمنع المزيد من التصعيد.

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