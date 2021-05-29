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السبت، 29-05-2021 11:00 ص

قمة بوتين وبايدن لن تؤثر على الشراكة الروسية الصينية

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الوكيل الإخباري- عبرت كبيرة الإقتصاديين بمركز الإتصالات الإقتصادية الدولية في الصين، جين وانلينغ، عن إعتقادها بأن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن لا تؤثر على العلاقات الروسية الصينية.

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وقالت وانلينغ في حديثها، اليوم السبت: "أظن أن القمة المقبلة للرئيسين الروسي والأمريكي حدث مهم سيؤثر إيجابياً على الوضع في العالم".


وذكرت أن روسيا والصين "تتمسكان بالمواقف المتشابهة من أهم المسائل الدولية".


ولفتت إلى أن المحاولة المحتملة لواشنطن لتغيير الوضع والتأثير على موسكو لن تؤدي إلى أي تغيرات في النهج الإستراتيجي للقيادة الروسية. وقالت: "إن الرئيس الروسي سياسي ذو خبرة، ولن يغير نهجه تحت الضغط الأمريكي".


وأشارت الخبيرة أن روسيا والصين تضمنان السلام والإستقرار على الساحة الدولية وتساعدان في إستئناف الإقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا. وتابعت: "لدى دولتينا مجال واسع للتعاون في الإتجاهات الكثيرة"، مشددة على "الشراكة الإستراتيجية الثابتة وغير القابلة للكسر" بين موسكو وبكين.


المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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