قمة مجموعة العشرين تعقد غدا السبت في روما

الوكيل الإخباري- تعقد مجموعة العشرين G20، قمتها هذا العام حضوريا في روما، وذلك لأول المرة منذ تفشي جائحة كورونا، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتغيب قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية.



والقمة التي ستنطلق في (30-31 أكتوبر)، تركز على المناخ ومكافحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب26" الذي سينعقد في غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا).



واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن "قمة مجموعة العشرين تمثل عودة التعددية بعد سنوات مظلمة من الانعزالية والعزلة المرتبطة بالأزمة الصحية".



هذا ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة إلى روما على أن يجري محادثات مع دراغي، كما سيلتقي هناك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



في المقابل، سيغيب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على أن يتحدث القادة الثلاث عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

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المصدر: روسيا اليوم