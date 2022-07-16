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قمة مصرية أمريكية في جدة

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السبت، 16-07-2022 08:11 م

قمة مصرية أمريكية في جدة

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الوكيل الاخباري - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس الأميركي أكد خلال اللقاء، تطلع الإدارة الأميركية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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