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السبت، 24-04-2021 09:00 م

قناة إيرانية: ناقلة النفط في بانياس السورية أُستهدفت بصاروخين

بانياس


الوكيل الإخباري - ذكرت قناة العالم الإيرانية أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سورية بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر.

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وذكرت القناة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي.

 

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت مساء اليوم أن حريقا اندلع في "أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".


ولاحقا أكدت أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

 

المصدر: روسيا اليوم 




 




 

 


 

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