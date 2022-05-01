قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري بتاريخها

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الأحد، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل سجلت رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق على مدار تاريخ القناة، بلغ 629 مليون دولار.

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كذلك كشف رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تسجيل أكبر حمولة شهرية صافية بإجمالي قدره 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأشار ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي، أي بفارق 115 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 6.3%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن ( أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر إبريل من العام الماضي، بفارق 4.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.9%.



وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أبريل من العام الميلادي 2022 سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة، مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر إبريل من العام الماضي، أي بفارق 75.4 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 13.6%.