السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين لـ الوكيل : ندرس قرارا لتعديل ساعات خدمة التوصيل خلال رمضان

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

قطر: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونياً

بلعاوي لـ الوكيل: تأخير الجرعة الثانية لفايزر جاء لتعزيز المناعة المجتمعية

التعليم العالي : تصديق الوثائق إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة في مبناه القديم غدا

وزير المالية : ارتفاع نسب البطالة أكبر هم للحكومة

الأمانة : التسهيلات العمرانية متاحة للجميع

التربية لـ الوكيل : عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان له بدائل قيد الدراسة سنعلن عنها

السبت، 03-04-2021 01:46 م

قناة السويس تعلن موعد عبور بقية السفن المتوقفة

سفن في قناة


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عن موعد عبور السفن المتوقفة إثر جنوح السفينة البنمية العملاقة، مؤكدة أن نتائج التحقيق في حادث الجنوح ستعلن قريبا.

وقالت إن السفن التي لا تزال متوقفة في الممر المائي المصري بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" ستعبر مجرى القناة، اليوم السبت، وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

اضافة اعلان

وتوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عبور 85 سفينة القناة من الاتجاهين يوم السبت، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين الماضي، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.


وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.


وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء، لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي حسبما قال ربيع مساء الجمعة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سف

هكذا سبّب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس

11-25-1200x675

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية

60681e4a4c59b727c134271e

التحقيق مع المتسبب بأسوأ كارثة قطارات في تايوان

600008b7e9711

لبنان: اغلاق عام وحظر تجول 3 ايام

السويس

رئيس قناة السويس يكشف عن فكرة ساهمت بتعويم السفينة الجانحة

420212104247485090099

ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا

أخبار متعلقة
سف

هكذا سبّب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس

1048515930_0_110_1280_791_705x375_80_0_0_17d5f48434b69a387a124b0aad58f27c

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن قناة السويس

السفينة

الإنقاذ الهولندي: استكمال تعويم سفينة السويس لن يكون سهلا

السويس

هيئة قناة السويس:80% نسبة تعديل مسار السفينة الجانحة

السفينة

تطور إيجابي جديد في أزمة قناة السويس

52134443-afd5-4008-b6df-f78fa05097d8

ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة