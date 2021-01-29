قناة هندية : انفجار قرب سفارة الاحتلال في نيودلهي

الوكيل الإخباري - أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب سفارة الاحتلال في نيودلهي، دون وقوع أية إصابات.

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وأكدت الشرطة الهندية أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متواجدة في المكان.



وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة الهندية بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.

وقالت القناة، إن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة الهندية .

المصدر : روسيا اليوم

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