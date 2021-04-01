قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

الوكيل الإخباري - أفادت قناة CBC الكندية بأنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة، و43 إصابة بمرض دماغي غامض يشبه مرض جنون البقر في مقاطعة نيو برونزويك.

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وحسب التقرير الذي بثته القناة فإن المعلومات تشير إلى أن المرض له أوجه تشابه مع اضطراب الدماغ النادر والمميت المعروف بمرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) ومتغيراته، بما في ذلك الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري، والذي يعرف بمرض جنون البقر.

ويحاول مسؤولو الصحة في نيو برونزويك فهم كيفية إصابة 43 شخصا بالمرض العصبي غير المعروف.



وتم تشخيص المرض لأول مرة في عام 2015، وفقا لمذكرة داخلية للصحة العامة أرسلت هذا الشهر، حيث يؤثر المرض على جميع الفئات العمرية ويبدو أنه يتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرقي نيو برونزويك ومنطقة مونكتون في الجنوب الشرقي.

المصدر : سكاي نيوز