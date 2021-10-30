السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 10:45 ص

قنبلة على شكل ثمرة فاكهة تودي بحياة طفلين في أوغندا

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الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول كبير بالشرطة في أوغندا أن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة أودت بحياة طفلين على الأقل في قرية أمس الجمعة بعد أن أعطيت لهما وهما يلعبان.

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وأشار متحدث باسم الشرطة على "تويتر" إلى أن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترًا شمالي العاصمة كمبالا مما أسفر عن وفاة صبي في الرابعة عشرة من عمره وطفل آخر يعاني من إعاقة.


وهذا الانفجار هو الثالث في البلاد في غضون أسبوع.


وانفجرت قنبلة في حافلة يوم الإثنين وتسببت بوفاة اثنين بينما انفجرت قنبلة في مطعم يوم السبت الماضي وقتلت امرأة وأصابت ثلاثة أشخاص آخرين.


وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار المطعم، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن انفجار الجمعة.

 

المصدر: العربي

 

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