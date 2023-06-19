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الإثنين، 19-06-2023 02:36 م

قوات أوكرانية تقصف قريتين بمقاطعة كورسك

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الوكيل الاخباري- قال رومان ستاروفويت محافظ مقاطعة  كورسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، إن، القوات الأوكرانية قصفت قريتي تيتكينو وبوبوفو-ليزهاتشي الحدوديتين.

وأشار المحافظ إلى أن القصف الذي وقع صباح اليوم الاثنين، أسفر عن أضرار مادية في بعض المباني غير السكنية وتعطل خطوط نقل الكهرباء.

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وأضاف ستاروفويت: "هذا الصباح، قصفت القوات الأوكرانية قريتي تيتكينو وبوبوفو-ليزهاتشي في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية. ولم يتم تسجيل أية إصابات".

ووفقا للمحافظ، انقطع التيار الكهربائي عن عدة بيوت في قرية بوبوفو-ليزهاتشي، بسبب تضرر خطوط نقل الطاقة، وتضررت كذلك عدة سيارات خاصة بسبب القصف الأوكراني.

وشدد المحافظ، على أن سلطات المنطقة، ستقدم المساعدة اللازمة للسكان، في إزالة عواقب القصف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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