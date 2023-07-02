قوات الأمن الباكستانية تقتل ستة مسلحين خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - قتلت قوات الأمن الباكستانية ستة مسلحين في غارات عسكرية ضد مخبأ للإرهابيين في المناطق الحدودية الباكستانية ـ الأفغانية خلال عطلة عيد الأضحى.

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شن الجيش الباكستاني غارتين خلال عطلة العيد في شمال وزيرستان، ولم يحدد الجيش هوية المسلحين الذين قتلوا في الغارات، لكنه قال إن جميعهم ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية.



وحدث تبادل طويل لإطلاق النار خلال غارات على مخابئ لمسلحين قبل أن تنجح قوات الأمن في النهاية في قتل المسلحين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات العسكرية لحظة دخولها المخبأ.



وجاء تنفيذ الغارة بعد تلقي القائد العسكري للمنطقة معلومات استخباراتية حول تسلل مسلحين من أفغانستان إلى باكستان.



وينتشر حالياً أكثر عن 4000 مقاتل من حركة طالبان الباكستانية في البلدات والمدن الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث يشقون طريقهم إلى داخل الأراضي الباكستانية لتنفيذ اعتداءات إرهابية.



ووفقاً للجناح العسكري للجيش، صادرت قوات الأمن أسلحة وذخائر من مخابئ، وأجرت عمليات تطهير للمنطقة.



وقد وعدت حركة طالبان الأفغانية، في الفترة الأخيرة، الحكومة الباكستانية بأنها ستنقل مقاتلي حركة طالبان الباكستانية بعيداً عن الحدود الباكستانية. ومع ذلك، لم يحدث أي تطور بشأن تنفيذ هذا الوعد حتى الآن. وما يزال مقاتلو حركة طالبان الباكستانية يتسللون عبر الحدود الدولية.



وعززت قوات الأمن الباكستانية من مراقبة الحدود الدولية منذ استيلاء طالبان على أفغانستان، وشنت آلاف الغارات خلال العامين الماضيين ضد مسلحين تسللوا إلى باكستان من الجانب الأفغاني.



حقيقة أن طالبان الأفغانية تتمتع بعلاقات ممتازة مع المؤسسة الأمنية الباكستانية لم تشكل عنصراً مساعداً في تحسين الوضع الأمني، فقد زادت حركة طالبان الباكستانية مؤخرا الضغط على المدن الحدودية الباكستانية بشنها لاعتداءات إرهابية. كما تتمتع طالبان الباكستانية بعلاقات ممتازة مع طالبان الأفغانية.

الشرق الأوسط