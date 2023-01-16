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الإثنين، 16-01-2023 04:25 م

قوات الأمن البولندية تحاول إجبار اللاجئين على دخول بيلاروس 3 مرات خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري- حاولت قوات الأمن البولندية طرد اللاجئين نحو الحدود البيلاروسية 3 مرات خلال الأسبوع الماضي عبر سياج للحيوانات.

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جاء ذلك فيما ذكرته الخدمة الصحفية لحرس الحدود البيلاروسي، حيث تابعت في بيان لها: "خلال الأسبوع الماضي، واصل الجيش البولندي محاولة دفع اللاجئين إلى بيلاروس عبر بوابات السياج، حيث سجلت الحالة الأولى في 11 يناير، فيما أحضرت قوات الأمن البولندية 3 أجانب من أعماق الإقليم وتحت التهديد باستخدام القوة الجسدية، حاولت إجبارهم على المرور عبر بوابة مخصصة للحيوانات".

وتابع البيان بأنه في وقت لاحق، 13 و14 يناير، تم نقل ما مجموعه 11 شخصا إلى الحواجز البولندية، وبالنسبة للاجئين الذين رفضوا المرور عبر البوابة، استخدم الجيش البولندي غاز الفلفل. وتابع حرس الحدود: "تثبت هذه الحقائق انتهاك بولندا لقواعد القانون الدولي على نحو صارخ، من خلال جلب الأشخاص إلى الحدود دون إجراء التحقيقات والإجراءات الضرورية. في واقع الأمر، يسخر الجانب البولندي من اللاجئين، مستغلا ضعفهم وعجزهم".

في الوقت نفسه، وبحسب لجنة حرس الحدود، فإن حرس الحدود البولنديين يخفون في تقاريرهم حقائق "الترحيل القسري" وينكرون استخدام القوة وغاز الفلفل ضد اللاجئين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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