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الخميس، 15-04-2021 10:36 ص

قوات الأمن في ميانمار تفتح النار على محتجين من العاملين في القطاع الطبي

ميانمار


الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن في ميانمار فتحت النار اليوم الخميس على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي في مدينة ماندالاي، وأن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة قريبة.

وواصل المعارضون لانقلاب عسكري وقع في الأول من شباط أطاح بحكومة منتخبة تقودها الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي، حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة.

وذكرت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) باللغة البورمية أن العاملين في القطاع الطبي، وبعضهم كان في طليعة الحملة المناهضة للانقلاب، احتشدوا في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم لكن القوات وصلت سريعا لتفريقهم وفتحت النار واعتقلت عددا منهم.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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