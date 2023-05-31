قوات الدعم السريع تؤكد التزامها بالهدنة

الوكيل الإخباري- أكدت قوات الدعم السريع في السودان دعمها للمبادرة السعودية الأمريكية، والتزامها بالهدنة، التي تعطلت بسبب "خروقات متعددة من قوات الانقلابيين".

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وقالت قوات الدعم في بيان: "نجدد دعمنا التام للمبادرة السعودية الأمريكية بشكل صادق وأمين، استشعارا لحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب التي فرضت علينا ولم تكن خيارنا اطلاقا"، مشيرة إلى أنه "منذ بداية الهدنة الإنسانية رصدنا خروقات متعددة من قوات الانقلابيين، حيث تواصل القصف الجوي وطلعات الطيران والمسيرات، وهو ما عطل الهدف الرئيسي من الهدنة وهو معالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب السوداني بسبب هذه الأزمة".



وشددت على أنه "على الرغم من كل ذلك سنواصل التزامنا بالهدنة، ونعمل بجدية من أجل انجاحها وستكون اولوياتنا كيفية معالجة الأزمة الإنسانية، وفقا لإجراءات محددة على النحو التالي، أولا: معالجة الوضع الأمني المتدهور الذي يعاني منه السكان كنتيجة لهذه الحرب مما عرض الكثيرين لاعتداءات نعمل على ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم".



وأضافت: "ثانيا، التعاون مع كل الجهات من أجل معالجة الخدمات التي تأثرت بالحرب مثل المياه والكهرباء والعلاج والاتصالات"، داعية إلى "تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من الصليب الأحمر ونقابة الأطباء واللجنة التمهيدية للأطباء للوقوف على جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية".

روسيا اليوم