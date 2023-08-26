قوات الدعم السريع تنفي تصريحات الجيش السوداني حول تدميره مخزن ذخائر تابعا لها

الوكيل الاخباري- نفت قوات الدعم السريع من خلال مقطع فيديو بالقرب من مطار الخرطوم الدولي رواية الجيش السوداني حول تدمير مخزن ذخائر تابع لها وقالت إنها محطة للتزود بالوقود.

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ويظهر في مقطع الفيديو محطة الوقود ومستودعات الوقود المحترقة وأعمدة الدخان تتصاعد منها.



وأكد المتحدث أن محطة الوقود يستخدمها المدنيون، ودعا إلى التأكد من المعلومات قبل نشرها.



وتأتي هذه المشاهد بعد انتشار مقطع فيديو يظهر انفجارات قوية وحريقا ضخما في العاصمة السودانية الخرطوم. وتداول أنباء حول استهداف الجيش السوداني مخزنا يضم أسلحة وذخائر تابعا لقوات الدعم السريع.



حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.