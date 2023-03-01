قوات كييف مستمرة باستهداف المناطق المدنية في جمهورية دونيتسك بقذائف الناتو

الوكيل الاخباري- قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، بـ 6 قذائف ناتو من عيار 155 ملم، ظهر اليوم الأربعاء.

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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، باستهداف "كييفسكي رايون" في قرية لاستوتشكينو في دونيتسك، بـ 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 11:10 بتوقيت موسكو.



وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في وقت سابق من اليوم، أن قوات كييف استهدافت "كييفسكي رايون" في قرية لاستوتشكينو في دونيتسك، بـ 4 قذائف عيار 155 ملم، قرابة الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت موسكو.



وفي ذات السياق، لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، مساء أمس الثلاثاء.



وأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، عبر تلغرام: "قصفت قوات كييف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحيها، على مدار 24 ساعة، من الـ 28 من فبراير وحتى الأول من مارس، ما أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة 9 آخرين".



وذكر مراسل RT، أن القوات الأوكرانية، قصفت مدينة دونيتسك وضواحيا بـ 110 قذائف خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، وتضرر 22 بناء سكنيا، و8 مرافق بنى تحتية.

روسيا اليوم