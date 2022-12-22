الخميس 22-12-2022
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اعلان صادر عن مكتب خدمة العلم في الجامعة الهاشمية
206 آلاف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام
مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لوظيفة طابع _ أسماء
الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل آكسنت وتوسان هايبرد 2023
"المركزية لكزس" تُطلِق حملة نهاية العام على جميع طرازات لكزس
زين تفتتح ركناً لتجربة الجيل الخامس في تاج مول
الملكية الأردنية تتكفل برعاية خمس عائلات في قرى الأطفال SOS
كورونا
كورونا
الصحة التونسية تعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع
روسيا تسلم 100 ألف جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' ضد كورونا لجيبوتي