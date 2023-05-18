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الخميس، 18-05-2023 10:22 ص

قيادة القوات الأوكرانية تمنع الضباط من زيارة الخطوط الأمامية بالجبهة

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الوكيل الإخباري- أكد الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، أن قيادة القوات الأوكرانية تمنع الضباط من زيارة الخطوط الأمامية بالجبهة وخاصة مناطق القتال الفعلي حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر.اضافة اعلان


وأضاف الخبير، مستندا في كلامه على معطيات استخباراتية روسية: "يلاحظ عدم تواجد لأي ضباط في المواقع الأمامية للقوات الأوكرانية. وتؤكد المعلومات المتوفرة أن القيادة الأوكرانية تمنع الضباط من الرتب المتوسطة والعليا التواجد في ما يسمى بالمنطقة الحمراء وذلك بهدف حمايتهم والمحافظة على حياتهم".

ووفقا للخبير، لا يسمح للضباط الأوكرانيين، بزيارة المواقع القتالية المتقدمة إلا في حالات استثنائية وبعد الاتفاق المسبق مع قيادتهم العليا.


روسيا اليوم

 




 

 


 

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