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الجمعة، 24-06-2022 01:53 م

قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

قيس


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن تاريخا جديدا لتونس سيصنع، مشيدا بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو من العام الماضي، عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.

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وفي كلمة له في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، تحدث سعيد عن الجهود التي قام بها الجيش خلال جائحة كورونا، وقال إنه حطم رقما قياسيا بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة، علاوة على إقامة العديد من المستشفيات الميدانية في عدة جهات بالبلاد وإجلاء التونسيين العالقين في الخارج.


وتحدث عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج، وقال: "سنصنع تاريخا جديدا لتونس... سنصنع تاريخا مشعا لتونس".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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