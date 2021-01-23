قيود جديدة على حفلات الزفاف والمطاعم في دبي

الوكيل الاخباري - أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قرارا يقصر الحضور في المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص في الفنادق أو المنازل، ابتداء من يوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني.

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كما أعلنت اللجنة عن إلزام جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة التباعد بين الطاولات من مترين إلى ثلاثة أمتار، مع خفض عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من عشرة إلى سبعة للمطاعم وأربعة لمقاهي الشيشة.



اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تصدر قرارا باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل،ويأتي هذا القرار بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية pic.twitter.com/O3J95hy1M7 January 22, 2021

وطلبت اقتصادية دبي ومجلس دبي الرياضي من النوادي الرياضية بزيادة المسافة بين الأجهزة الرياضية والمتدربين من مترين إلى ثلاثة أمتار لضمان الصحة والسلامة العامة.



ويأتي قرار اللجنة العليا بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية خلال المناسبات والحفلات المذكورة.



وازدادت الجولات التفتيشية والمراقبة الدقيقة وتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم بدبي وذلك لضمان تطبيق التدابير الوقائية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية يوم أمس الجمعة 2.326 زيارة.

المصدر : سبوتنك







