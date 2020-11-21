السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 08:24 ص

ما لا يقل عن عشرة صواريخ

كابل تتعرض لقصف صاروخي

قصف
من المصدر


الوكيل الإخباري - تعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، لقصف بالصواريخ. ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات، وكذلك عن الأضرار المادية.
وقالت وكالة "باجهوك"، إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح السبت.

 

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ولم تعلن أية جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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