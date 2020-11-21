كابل تتعرض لقصف صاروخي

الوكيل الإخباري - تعرضت العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، لقصف بالصواريخ. ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات، وكذلك عن الأضرار المادية.
وقالت وكالة "باجهوك"، إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح السبت.
ولم تعلن أية جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
Several Rockets Land in Downtown Kabulhttps://t.co/30Wtpkw5v5 pic.twitter.com/0NrOC50OfE— TOLOnews (@TOLOnews) November 21, 2020
المصدر : روسيا اليوم
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