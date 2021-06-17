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الخميس، 17-06-2021 09:45 ص

كاتو يعلق على قمة بوتين وبايدن

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الوكيل الإخباري- قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن حكومة بلاده تعتبر روسيا والولايات المتحدة "لاعبين مهمين على المسرح العالمي" وتواصل مراقبة تصرفات هاتين الدولتين عن كثب.

وأضاف كاتو للصحفيين، اليوم الخميس، خلال تعليقه على قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، يوم أمس الأربعاء "روسيا والولايات المتحدة، لاعبان مهمان على المسرح العالمي. نواصل مراقبة تصرفات حكومتي هذين البلدين باهتمام".

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وفي ختام المباحثات قال الرئيس بوتين إنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وذلك على مستوى الوزارات المختصة في الدولتين.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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