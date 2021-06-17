كاتو يعلق على قمة بوتين وبايدن

الوكيل الإخباري- قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن حكومة بلاده تعتبر روسيا والولايات المتحدة "لاعبين مهمين على المسرح العالمي" وتواصل مراقبة تصرفات هاتين الدولتين عن كثب.



وأضاف كاتو للصحفيين، اليوم الخميس، خلال تعليقه على قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، يوم أمس الأربعاء "روسيا والولايات المتحدة، لاعبان مهمان على المسرح العالمي. نواصل مراقبة تصرفات حكومتي هذين البلدين باهتمام".

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