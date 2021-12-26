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الأحد، 26-12-2021 10:47 م

كارثة صحية تنتظر استراليا.. مختبر يرسل نتائج سلبية لـ400 مصاب بكورونا

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الوكيل الاخباري - كارثة صحية شهدتها أستراليا، إحدى أكثر دول العالم إغلاقا في زمن فيروس كورونا، تمثلت بأخطاء كبيرة في فحوصات "كوفيد-19".اضافة اعلان


وأرسل مختبر فحوصات في أستراليا نتائج فحص كورونا، سلبية النتيجة، وهي في الأصل إيجابية، إلى 400 شخص السبت.

وأرسل مستشفى سانت فينسينت بمدينة سيدني، النتائج الخاطئة مساء يوم 25 ديسمبر عبر رسالة نصية، وتم تصحيحهم في صباح اليوم التالي.

وقال المدير الطبي للمختبر إن تحقيقا في الأمر جرى منذ ذلك الحين، من قبل فريق الاستجابة للطوارئ، ويُعتقد أن الخلط ناتج عن زيادة الضغوط لمعالجة حجم كبير من الاختبارات.

ومن المحتمل أن يتسبب هذا الخطأ بخطر كبير للآلاف، الذين قرروا زيارة العائلة والأصدقاء، استنادا على نتيجة الفحص، مما قد ينشر متحور أوميكرون بشكل أكبر في البلاد.

وتم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أستراليا يوم السبت، وسط زيادة قياسية في الاختبارات الإيجابية في البلاد.

وتم العثور على غالبية الحالات في نيو ساوث ويلز، حيث يقع مستشفى سانت فينسنت.

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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