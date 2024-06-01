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السبت، 01-06-2024 08:36 ص

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة

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الوكيل الإخباري - قال الصحفي تاكر كارلسون، إن الولايات المتحدة خانت كييف، ونتيجة لذلك فقد لا يتبقى شيء من أوكرانيا خلال الخمسين عاما المقبلة.

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وأضاف الصحفي، خلال حديثه أمس الجمعة مع دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق: "إنهم يبيعون بالفعل الأراضي في أوكرانيا للمستثمرين الأجانب، وسوف يملأون أوكرانيا بالمهاجرين من العالم الثالث، وستختفي أوكرانيا من الوجود في غضون 50 عاما. لم تقم أي دولة في العالم بخيانتهم كما فعلت الولايات المتحدة".

من جانبه، قال ترامب الابن إنه لا يفهم ما تعنيه واشنطن بـ"الانتصار في أوكرانيا".

 

وأضاف: "لا أحد يشرح لنا ماذا يعني النصر في أوكرانيا [بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية]؟ ماذا يعني ذلك. هل الحديث يجري عن موت الأوكرانيين والروس حتى يتم تدميرهم جميعا؟".


وسبق أن ذكر كارلسون أن النخبة الأمريكية في السياسة الخارجية، كانت تفكر على مدى السنوات العشرين الماضية في إمكانية نشوب صراع عسكري مع روسيا.

 

ويرى الصحفي أن الوضع في أوكرانيا يمكن اعتباره المحاولة الأخيرة لواشنطن لإظهار قوتها في الخارج، والتي باءت بالفشل.

 

RT

 




 

 


 

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