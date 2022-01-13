كازاخستان: إصابة حوالي ألف شرطي خلال أعمال الشغب

الوكيل الإخباري - قال رئيس كازاخستان جورمات توكاييف، إن حوالي ألف شرطي تعرضوا للإصابة، خلال أعمال الشغب التي وقعت في بداية يناير في مدينة ألما آتا.

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يوم أمس الأربعاء، وصل قاسم توكاييف إلى ألما آتا، حيث شارك في اجتماع لمقر العمليات الميدانية، والتقى بأسر رجال الشرطة والعسكريين القتلى.



وأضاف رئيس كازاخستان، في حديث نقلته قناة "خبر 24 " التلفزيونية: " كما قيل لي فقط في هذه المدينة، إذا تحدثنا عن الشرطة، أصيب نحو ألف شخص".



وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

روسيا اليوم