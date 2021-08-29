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الأحد، 29-08-2021 07:31 م

كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 ضحية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن عدد ضحايا انفجارات الذخيرة في مستودعات وحدة عسكرية في منطقة جامبيل ارتفع إلى شخصا.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن "عدد ضحايا الانفجار في منطقة جامبيل بلغ 14 ضحية".

وأضاف: "خبراء المتفجرات عثروا على جثة شخص آخر يتم تحديد هويته".

وذكرت الوزارة أن "البحث لا يزال مستمرا عن 3 أشخاص، اعتبروا في عداد المفقودين".

من جهته، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني العام يوم الأحدس، على خلفية الأحداث المأساوية في منطقة جامبيل.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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