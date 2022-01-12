كازاخستان تتخذ إجراءات حكومية جديدة

الوكيل الإخباري - أصدر رئيس وزراء كازاخستان، عليخان سمايلوف، تعليماته لوزارة الاقتصاد بوضع مشروع برنامج عمل حكومي للعام الحالي بحلول 20 يناير، وأوعز بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات.

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وأشار سمايلوف إلى أن رئيس الدولة أصدر تعليماته بوضع برنامج عمل حكومي لعام 2022 في غضون ثلاثة أسابيع.



ووفقا له، فإن الإجراءات المخطط لها في البرنامج يجب أن تكون قابلة للتحقيق هذا العام، والعمل على مستوى عالي الجودة.



وقال: "إنني أوعز إلى وزارة الاقتصاد الوطني مع هيئات ومؤسسات الدولة بوضع مشروع برنامج وتقديمه إلى الحكومة بحلول 20 يناير".



كما أوعز سمايلوف في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الدفاع بوضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات، وقال: " على وزارة الدفاع والجهات المعنية أن تعمل على وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة ومجتمع المخابرات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل".

روسيا اليوم